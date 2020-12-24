Мошенники за год обманули россиян на 150 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/66cd6aa0-45bb-11eb-b477-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телефонные мошенники, а также онлайн-аферисты в 2020 году получили от россиян в общей сложности около 150 млрд рублей, свидетельствуют данные исследования.

Среди них 66 млрд рублей были списаны со счетов граждан мошенниками, которые представляются банковскими работниками, а ещё 46,5 млрд рублей выманили у жителей РФ продавцы фиктивных медицинских услуг. Через фишинговые сайты и поддельные интернет-магазины аферисты получили 18,6 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

При этом самым «доходным» видом мошенничества стало навязывание фиктивных медицинских услуг. В среднем жертвы мошенников переводят псевдоврачам около 50 тысяч рублей. Подставные сотрудники банковских организаций в среднем обманывают своих жертв на суму от 15 тысяч до 27 тысяч рублей.

При этом оценить реальный ущерб от действий мошенников крайне сложно, так как многие, кто попал на аферистов, не сообщают о злоумышленниках.

Отмечается, что в 2020 году показатели по обороту мошенников могут быть значительно выше из-за роста числа афер в целом, а также из-за перехода многих россиян на удалённую работу из-за пандемии коронавируса.

Эксперты предупреждают, что активность мошенников может повыситься перед Новым годом.

Ранее NEWS.ru писал, что москвич лишился 12 млн рублей, когда пытался приобрести биткоины у людей, впоследствии оказавшихся мошенниками. По факту произошедшего сотрудники столичных правоохранительных органов уже начали проверку.