Мошенники похитили у двоих жителей Новороссийска более 300 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/21c73756-bdfd-11ea-9512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое жителей Новороссийска лишились более 300 тысяч рублей в результате действий неизвестных мошенников. Средства были похищены с принадлежащих им банковских карт.

Первый потерпевший рассказал в полиции, что ему позвонили по объявлению о продаже гаража. Собеседник заявил, что хочет перевести задаток, и попросил назвать реквизиты карты, в том числе и цифры на её обратной стороне. В результате мужчина потерял 125 тысяч рублей.

Второму потерпевшему неизвестный злоумышленник представился сотрудником службы банка. Он заверил мужчину в необходимости защитить деньги, хранящиеся на карте, и таким образом получил её реквизиты. После этого владелец карты обнаружил, что мошенники не только лишили его 206 тысяч рублей, но и оформили на него кредит.

Оба пострадавших проживают в одном районе и потеряли свои сбережения в течение суток, сообщает сайт gorod-novoross.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что от мошенничества с банковскими картами пострадал актёр театра и кино Игорь Ясулович. Позвонившая ему неизвестная женщина представилась сотрудницей ПФР и сообщила о причитающейся президентской выплате. Для перевода денег она попросила у артиста данные карты. В итоге тот лишился более 300 тысяч рублей.