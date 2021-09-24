Момент нападения на покупателей в московском «Магните» попал на видео

Опубликовано видео нападения на покупателей «Магнита» на Каргопольской улице в Москве. Кадры атаки неизвестного, вооружённого топором, публикует Telegram-канал «112».

На них видно, как мужчина в женском платье набрасывается на пожилую пару. Конфликт, судя по всему, возник из-за продуктовой тележки. Сначала начинается словесная перепалка, затем злоумышленник вытаскивает из сумки топор и начинает наносить удары по оппонентам.

В результате пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы в больницу. Предположительно, нападавшему 48 лет. Со слов очевидцев, он называл себя Дианой.

Нападавшего задержали прибывшие на место полицейские. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в пригороде австралийского Сиднея неизвестный мужчина, вооружившись топором, напал на двух человек. Инцидент произошёл в Гленфилде, который расположен к юго-западу от центра города. В результате атаки пострадали мужчина и женщина. Врачи оказывают им помощь. Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, так как получили серьёзные травмы.