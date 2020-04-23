Момент кражи картины Ван Гога из закрытого на карантин музея попал на видео

В Нидерландах обнародовали видеозаписи с камер наблюдения, которые записали момент кражи полотна «Весенний сад» кисти Винсента Ван Гога.
Написанная в 1884 году картина шириной 57 см и высотой 25 см является собственностью Гронингенского музея. Она была взята в аренду для выставки и находилась в музее в городе Ларен, который закрылся в марте из-за введённых в связи с пандемией коронавируса карантинных мер.
Передвигавшийся на мотоцикле преступник в ночь на 30 марта разбил установленное в музее пуленепробиваемое стекло кувалдой, забрал полотно и скрылся с места преступления. Картину и злоумышленника до сих пор не нашли.
По факту похищения произведения искусства ведётся уголовное расследование, писал NEWS.ru.
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