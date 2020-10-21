Молодожёны пострадали в ДТП в Петербурге

https://static.news.ru/photo/337b68fe-139e-11eb-9e15-fa163e074e61_660.jpg Фото: ladozhskaya_drive/vk.com

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. В результате ДТП травмы получили два человека.

Инцидент произошёл на проспекте Косыгина. Автомобиль Hyundai врезался в остановку и опрокинулся. Пострадали водитель и пассажир машины. По словам очевидцев и данным местных СМИ, это молодожёны, которые ехали в ЗАГС.

На остановке в результате ДТП пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС по городу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве столкнулись каршеринговый автомобиль и машина скорой помощи. В результате ДТП пострадала женщина, которую сбил вылетевший на тротуар легковой автомобиль.