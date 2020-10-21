Молодожёны пострадали в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. В результате ДТП травмы получили два человека.
Инцидент произошёл на проспекте Косыгина. Автомобиль Hyundai врезался в остановку и опрокинулся. Пострадали водитель и пассажир машины. По словам очевидцев и данным местных СМИ, это молодожёны, которые ехали в ЗАГС.
На остановке в результате ДТП пострадавших нет,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве столкнулись каршеринговый автомобиль и машина скорой помощи. В результате ДТП пострадала женщина, которую сбил вылетевший на тротуар легковой автомобиль.