«МК»: неизвестные разграбили могилу Жириновского

С могилы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, похороненного на Новодевичьем кладбище, неизвестные похитили ленту, оставленную его сыном Игорем Лебедевым, пишет «Московский Комсомолец». На ленте Лебедев оставил надпись: «Давай помиримся». Жириновский скончался 6 апреля.

Кощунство чистой воды. И главное, зачем? Она же, эта лента, не из золота сделана, — процитировали в издании одного из сторонников ЛДПР, пришедших на кладбище.

Напомним, что Жириновский и Лебедев поссорились в июне 2021 года на почве назначения Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края. Сын бывшего лидера ЛДПР посчитал, что Дегтярёв не обладал нужными компетенциями, чтобы занять данную должность. После этого скандала Лебедев завершил политическую карьеру.

Напомним, что Жириновский скончался 6 апреля. При этом его сын не присутствовал на похоронной церемонии.

Жириновский умер на 76-м году жизни. Причиной смерти лидера ЛДПР стали последствия заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского «ярким и талантливым» политиком, а его уход — невосполнимой потерей.