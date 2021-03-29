Миллионер погиб в московском метро

https://static.news.ru/photo/0acb5b4c-909b-11eb-9bbb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель и председатель совета директоров компании «Алсико», миллионер Валерий Багдасаров погиб на рельсах московского метро — ему отрубил голову не успевший затормозить поезд.

Инцидент произошёл ещё 21 марта, однако личность погибшего установлена только сейчас.

Когда экстренным службам удалось забраться под состав, они обнаружили тело скончавшегося 72-летнего бизнесмена Валерия Багдасарова. Мужчине буквально отрубило голову колёсами поезда. Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было. Тело погибшего мужчины подняли с путей и доставили в судебный морг, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла на станции метро «Дмитровская». Сотрудники станции, заметив упавшего мужчину, бросились ему на помощь, но было уже поздно. Машинист применил экстренное торможение, однако скорость состава была слишком велика. По информации Пятого канала, у бизнесмена нашли предсмертную записку, её содержание не разглашается.

Сельскохозяйственная промышленная группа ЗАО «Алсико», основанная Багдасаровым, занимается полным производственным циклом по выпуску средств защиты растений и продукции из цеолита.

Как писал NEWS.ru, на станции «Таганская» Кольцевой линии Московского метрополитена женщина упала на пути. Для извлечения тела погибшей потребовалось около 30 минут. Для этого было снято напряжение контактного рельса, но спасти пассажирку не удалось. Движение поездов по часовой стрелке было остановлено, в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами. Причины инцидента пока неизвестны.