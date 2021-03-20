Человек упал на пути в метро Москвы

Фото: АГН «Москва»

На территории Краснодара в воскресенье, 21 марта, произошло два ДТП, в которых оказался виновен один и тот же водитель. Он выехал на встречную полосу, а после аварий покинул место происшествия. В результате столкновений пострадали восемь человек. Мужчину в настоящий момент разыскивает полиция. Об этом в разговоре с журналистами рассказали представители городского УМВД.

В ведомстве отметили, что водитель, личность которого пока не установлена, двигался на своём Renault Logan по Ростовскому шоссе. На пересечении с улицей Солнечная он выехал на встречную полосу и столкнулся...