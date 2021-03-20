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Человек упал на пути в метро Москвы

15:51, 21 марта 2021 49
Фото: АГН «Москва»

В столичном метро на станции Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на рельсы. В результате от станции «Савёловская» до «Владыкино» нет движения поездов, сообщает столичный дептранс.

На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от станции «Савёловская» до станции «Владыкино» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее NEWS.ru писал, что человек погиб под колёсами электропоезда на станции МЦК «Андроновка». Пострадавший упал на рельсы. 

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