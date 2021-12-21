МГУ рассказал детали спасения преподавателей от разъярённого Теплякова

Пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих рассказала, что преподавателей факультета психологии МГУ имени Ломоносова, которые принимали экзамен у девятилетней студентки Алисы Тепляковой, пришлось закрыть в аудитории в момент нападения разъярённого отца девочки на охрану ради их безопасности. Об этом сообщает Lenta.ru.

Он большой. Преподаватели не должны встречаться с таким натиском. Мы прикрыли дверь, чтобы он не мог туда пробраться. После инцидента преподавателей вывели через чёрный ход, — поделилась Долгих.

Она добавила, что задача охраны была в том, чтобы прекратить это «не самое приятное зрелище». Она также уточнила, что в комиссию, которая принимала экзамен у Тепляковой, входили профессора и кандидаты наук.

Ранее сообщалось, что отец 9-летней студентки психологического факультета Московского государственного университета Евгений Тепляков набросился с кулаками на заведующего кафедрой вуза. На опубликованном видео видно, что охранники смогли разнять мужчин. Мужчина устроил конфликт в здании факультета психологии из-за плохой оценки дочери.

По словам Теплякова, преподаватели нарушили процедуру экзамена: он был поставлен без уведомления родителей, критерии оценивания не озвучивались, также девятилетней студентке не разрешили сдать устно.