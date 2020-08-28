Метровая змея заползла в рот уснувшей женщине в Дагестане

https://static.news.ru/photo/3f7411d4-eb34-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Змея заползла в рот уснувшей под деревом женщине в селе Леваши в Дагестане. Извлекать метровую рептилию пришлось врачам под наркозом.

Операцию по освобождению пищевода женщины от гадюки сняли на видео. На ролике не для слабонервных видно, что пациентка находится под наркозом, сообщает Пятый канал. С помощью специального шланга врач захватывает змею и извлекает её изо рта женщины.

Метровая рептилия напугала не только пациентку, но и достававшего змею врача. Увидев извлечённую ею гадюку, медик отскочила от операционного стола.

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