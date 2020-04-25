Медики под Белгородом и Тулой скончались после заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/23140e72-87b1-11ea-ab18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Белгородская область/vk.com

Российские врачи стали умирать после заражения коронавирусом. В Белгородской области скончался врач областного онкологического диспансера, помещённый в больницу с диагнозом «пневмония» после контакта с инфицированным лицом.

По сообщению регионального департамента здравоохранения и соцзащиты населения, его состояние резко ухудшилось 23 апреля. Он был переведён в реанимацию, где позже скончался. До этого в Белгородском онкодиспансере был выявлен очаг заражения COVID-19, коронавирус подтвердился у 32 человек.

В Тульской области умер врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина». Анализ на COVID-19 у него дал положительный результат.

Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, — говорится в сообщении оперативного штаба.

Как передаёт «Интерфакс», в анамнезе у мужчины были хронические заболевания. Спасти его жизнь не удалось.

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 (+517) человек выздоровели, умерли 747 (+66) человек. В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.

Ранее NEWS.ru писал, что глава РФ Владимир Путин на следующей неделе может снова выступить по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в стране. Выступление политика анонсировал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.