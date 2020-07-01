МЧС РФ сообщило об изменении ситуации с крупным пожаром в Красногорске

https://static.news.ru/photo/6a849af4-bbac-11ea-8336-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске. Экстренным службам удалось справиться с огнём к 17:05 мск. Здание вспыхнуло 1 июля 2020 года.

На месте ЧП специалисты разбирают завалы и организуют проливку остатков строения, пишет ТАСС. Информация о ЧП по адресу улица Центральная, дом 4 поступила в 13:51 мск. Пламя охватило всю площадь ангара — 2 100 кв. м. Существовала угроза распространения огня на рядом находящийся автосервис.

В 15:18 мск спасатели локализовали возгорание на площади 2 200 кв. м. Здание частично обрушилось. На место прибыли свыше 60 человек и 19 единиц техники для борьбы с пожаром. На месте ЧП также приехала лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Очевидцы выложили в Сеть видео пожара. На кадрах виден огромный чёрный столб дыма, который поднимается сбоку от проезжей части.

Ранее, как писал NEWS.ru, производственно-складское здание загорелось в подмосковном городе Подольске. Площадь пожара составила 400 кв. м. В тушении были задействованы 52 человека и 16 единиц спецтехники.