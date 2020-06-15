МЧС: пожар в парке 850-летия Москвы потушен

https://static.news.ru/photo/deb4a2ba-af3c-11ea-b74d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС потушили пожар в парке 850-летия Москвы, передаёт ТАСС.

В 20:55 возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении со ссылкой на представителей ведомства.

Как писал NEWS.ru, вечером 15 июня окрестности Марьино заволокло чёрным дымом. По словам очевидцев, клубы поднимались из коллекторов на территории парка 850-летия Москвы.

По информации Mash, пожар мог возникнуть после утечки из нефтепровода Московского нефтеперерабатывающего завода. Официальных данных о причине возгорания пока нет.