МЧС: пожар в парке 850-летия Москвы потушен

Сотрудники МЧС потушили пожар в парке 850-летия Москвы, передаёт ТАСС.
В 20:55 возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении со ссылкой на представителей ведомства.
Как писал NEWS.ru, вечером 15 июня окрестности Марьино заволокло чёрным дымом. По словам очевидцев, клубы поднимались из коллекторов на территории парка 850-летия Москвы.
По информации Mash, пожар мог возникнуть после утечки из нефтепровода Московского нефтеперерабатывающего завода. Официальных данных о причине возгорания пока нет.
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