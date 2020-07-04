МЧС: погибших и пострадавших при пожаре в промзоне в Подмосковье нет

https://static.news.ru/photo/43bf2e28-be1a-11ea-a339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертв и раненных в результате пожара, произошедшего 4 июля на фабрике по производству текстиля в подмосковном городе Пушкино, нет. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

В 19:22 полная ликвидация. Погибших и пострадавших нет, — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, возгорание случилось в двухэтажном кирпичном доме № 2 по Кудринскому шоссе. До прибытия пожарных 20 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания.

Площадь пожара составила 300 кв. м. В тушении были задействованы 68 человек и 21 единица техники.