МЧС: погибших и пострадавших при пожаре в промзоне в Подмосковье нет

Жертв и раненных в результате пожара, произошедшего 4 июля на фабрике по производству текстиля в подмосковном городе Пушкино, нет. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
В 19:22 полная ликвидация. Погибших и пострадавших нет, —
сообщилиРИА Новости в ведомстве.
Как писал NEWS.ru, возгорание случилось в двухэтажном кирпичном доме № 2 по Кудринскому шоссе. До прибытия пожарных 20 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания.
Площадь пожара составила 300 кв. м. В тушении были задействованы 68 человек и 21 единица техники.
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