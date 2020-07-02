МЧС: погибших и пострадавших при пожаре в доме в центре Москвы нет

https://static.news.ru/photo/75d9ffe6-bc6c-11ea-8b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Погибших и пострадавших в результате пожара в здании на Тверской улице в Москве нет. Об этом сообщил начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов.

Погибших и пострадавших не допущено, — цитирует РИА Новости главу ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что движение по Тверской улице столицы было перекрыто в обе стороны из-за пожара в жилом доме. Проезд закрыли от Триумфальной площади до бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах было сильно затруднено.

Возгорание произошло 2 июля на втором этаже шестиэтажного жилого дома № 24 на улице Тверская. Здание является постройкой конца XIX века, оно находилось на реконструкции. На первом этаже находятся кафе «Старбакс», «Хлеб насущный», «Караоке войс».

Пожару присвоен четвёртый номер сложности. Пламени удалось распространиться на третий и четвёртый этажи. Предполагается, что причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при ремонтных работах. В тушении пожара были задействованы 12 расчётов. В 16.23 по московскому времени пожар локализовали.