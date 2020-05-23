Мать в Екатеринбурге позволяла знакомым насиловать своих двоих детей

https://static.news.ru/photo/6ab50a78-9de2-11ea-ad22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Екатеринбурге арестовал троих мужчин, обвиняемых во множественных случаях сексуального насилия над детьми.

Об этом сообщает СК РФ по Свердловской области. Подозреваемые — трое жителей областного центра. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ «Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

По версии следователей, мужчины неоднократно бывали в гостях у матери детей в 2019 году. Та позволяла им истязать и насиловать своих двоих детей, старшему из которых 11 лет. Иногда это происходило прямо на глазах у женщины. Недавно мать скончалась, в сообщении СК причина её смерти не уточняется.

Детей поместили в учреждение соцзащиты. Правоохранительные органы также собираются проверить действия органов опеки.

Как ранее сообщал NEWS.ru, председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства многодетной матери в Санкт-Петербурге.