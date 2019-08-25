https://static.news.ru/photo/5a6efc56-c75e-11e9-84e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мать скончавшейся роженицы в селе Курсавка Ставропольского края обвинила врачей в смерти своей дочери. По её словам, работники медучреждения оставили 24-летнюю роженицу Диану Келасову умирать в операционной после кесарева сечения.

Когда у неё начались роды, её бросили на операционном столе, — рассказала Вера Божко.

По её словам, беременность протекала с осложнениями. Первые 35 недель беременности девушка находилась под наблюдением краснодарских врачей. Кроме того, в день родов у Дианы Келасовой была большая кровопотеря, потому что акушерка не следила за её состоянием, передаёт Пятый канал .

Врачи свою вину отрицают. По предварительным данным, смерть была вызвана попаданием амниотической жидкости в систему кровообращения. По факту смерти 24-летней роженицы возбуждено уголовное дело, писал News.ru.