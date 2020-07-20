Мать сбежавшего малыша рассказала, что сожитель «не бил ребёнка сильно»

https://static.news.ru/photo/65d6a966-ca98-11ea-842b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

29-летняя мать сбежавшего двухлетнего мальчика из подмосковного Дмитрова, который решил уйти от неё и от 22-летнего отчима из-за регулярных жестоких побоев, рассказала, что сожитель никогда сильно не бил малыша. Она сообщила об этом в разговоре с правоохранителями.

По словам женщины, ребёнок на избиения никогда не жаловался. Именно поэтому, как сказала мать малыша, она не отводила мальчика к докторам. Женщина заявила, что ребёнок по поводу своих травм говорил, что упал с самоката, а ногу подвернул, когда бегал.

Сожитель же, уверяет родительница, никогда не избивал малыша.

Он просто бил его по попе, — цитирует женщину РИА Новости.

Обвиняемый в побоях мужчина в настоящее время задержан. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, с 1 по 18 июля 2020 года сожитель матери ребёнка периодически избивал малолетнего пасынка. В частности, было установлено, что он бил несовершеннолетнего руками по голове, лицу, туловищу и конечностям. В ходе допроса мужчина признался, что наносил телесные повреждения из-за неприязненного отношения к мальчику. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье «Истязание». Мать ребёнка могут призвать к ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как ранее передавал NEWS.ru, мальчика обнаружили на въезде в посёлок при совхозе «Останкино» в Дмитровском районе 18 июля около 18:00. Так, малыш с синяками по всему телу подошёл к охране и не мог назвать ни своего имени, ни места жительства.

Прибывшие на место полицейские доставили ребёнка в травматологическое отделение — у мальчика диагностированы сотрясение головного мозга, перелом верхней челюстной пазухи, а также ушибы и ссадины.