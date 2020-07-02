Мать потеряла ребёнка на реке, увлёкшись спиртным с сожителем

Поиски четырёхлетнего ребёнка, пропавшего на берегу реки, ведутся в Туве. Малыш исчез утром 2 июля, пока его мать выпивала с сожителе. Ребёнка женщина хватилась только вечером, заявление о пропаже сына поступило в полицию около шести часов вечера.
Происшествие случилось в Улуг-Хемском районе. Мать, сожитель и ребёнок отдыхали на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа. Объяснить что-либо по сути происшествия мать не смогла ввиду сильного алкогольного опьянения. Она помнила, что видела ребёнка утром.
Ход поисков контролирует следственный комитет, рассматривается версия о возможном утоплении малыша. По факту исчезновения мальчика ведётся доследственная проверка,
Ранее NEWS.ru сообщал, что тело новорожденной девочки со следами этилового спирта в крови нашли в квартире дома города Томари на Сахалине. В этой квартире на улице Юбилейной, 24 проживала мать младенца с сожителем.
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