Мать потеряла ребёнка на реке, увлёкшись спиртным с сожителем

https://static.news.ru/photo/ef0f2e98-bce1-11ea-8f2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поиски четырёхлетнего ребёнка, пропавшего на берегу реки, ведутся в Туве. Малыш исчез утром 2 июля, пока его мать выпивала с сожителе. Ребёнка женщина хватилась только вечером, заявление о пропаже сына поступило в полицию около шести часов вечера.

Происшествие случилось в Улуг-Хемском районе. Мать, сожитель и ребёнок отдыхали на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа. Объяснить что-либо по сути происшествия мать не смогла ввиду сильного алкогольного опьянения. Она помнила, что видела ребёнка утром.

Ход поисков контролирует следственный комитет, рассматривается версия о возможном утоплении малыша. По факту исчезновения мальчика ведётся доследственная проверка, сообщает региональный СУ СКР. Опрашиваются местные жители, проведён осмотр места происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело новорожденной девочки со следами этилового спирта в крови нашли в квартире дома города Томари на Сахалине. В этой квартире на улице Юбилейной, 24 проживала мать младенца с сожителем.