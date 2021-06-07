Массовая драка в Москве: антифа сорвали нацистский концерт

Произошедшая вечером 5 июня массовая драка на севере Москвы стала следствием конфликта между антифашистами и неонацистами. По данным представителей движения антифа, ультраправые собирались провести закрытый концерт.
По информации Mash, 5 июня одна из ультраправых группировок White nights skins
Как сообщили NEWS.ru представители антифашистского движения, нацисты хотели провести концерт с участием группы «Рок кованых сапог» и иных коллективов. По неподтверждённым данным, «вечеринка» была организована при поддержке «Корпорации тяжёлого рока» Сергея Троицкого, известного как Паук, а также лидера популярной среди наци-скинхедов треш-метал-группы «Коррозия металла».
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Как сообщили в столичном главке МВД, сотрудники полиции задержали 19 участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы. Инцидент произошёл 5 июня около 19:10. Позднее стало известно, что участники массовой драки были вооружены и использовали нацистскую символику.