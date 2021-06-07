Массовая драка в Москве: антифа сорвали нацистский концерт

https://static.news.ru/photo/a25d8bec-c6b5-11eb-94cf-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/milegkov59/vk.com

Произошедшая вечером 5 июня массовая драка на севере Москвы стала следствием конфликта между антифашистами и неонацистами. По данным представителей движения антифа, ультраправые собирались провести закрытый концерт.

По информации Mash, 5 июня одна из ультраправых группировок White nights skins собиралась устроить концерт в одном из клубов, расположенных на Дмитровском шоссе. Об этом мероприятии узнали антифашисты, которые решили не дать неонацистам провести своё мероприятие. Однако радикалы обнаружили своих противников рядом с клубом и напали на них во дворах близлежащих домов.

Как сообщили NEWS.ru представители антифашистского движения, нацисты хотели провести концерт с участием группы «Рок кованых сапог» и иных коллективов. По неподтверждённым данным, «вечеринка» была организована при поддержке «Корпорации тяжёлого рока» Сергея Троицкого, известного как Паук, а также лидера популярной среди наци-скинхедов треш-метал-группы «Коррозия металла».

По данным антифашистов, Троицкий «регулярно подрабатывает техническим кандидатом на выборах». Например, в 2012 году он баллотировался на выборах мэра Химок, а до этого, по словам представителей движения антифа, высказывался за вырубку Химкинского леса. В последующие годы скандальный музыкант заявлялся на выборы руководителей подмосковного Жуковского, Москвы, Новосибирска, а также выдвигался в Мосгордуму в 2019 году по округу № 43 против Любови Соболь и Сергея Митрохина.

Как сообщили в столичном главке МВД, сотрудники полиции задержали 19 участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы. Инцидент произошёл 5 июня около 19:10. Позднее стало известно, что участники массовой драки были вооружены и использовали нацистскую символику.