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Происшествия

Мальчика убило молнией в Кемеровской области

07:40, 20 августа 2020 107
Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подросток погиб от удара молнии в Прокопьевске под Кемерово, ещё один тринадцатилетний мальчик пострадал.

Тело четырнадцатилетнего мальчика обнаружили на  Международной улице в Прокопьевске, прибывшими на место происшествия медиками была констатирована смерть от удара молнии. Позже на пульт скорой помощи поступило сообщение о другом пострадавшем ребёнке, который находился рядом с погибшим, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального отделения Центра медицины катастроф Антона Дужика.

Пострадавший мальчик находится в больнице под медицинским наблюдением. Уточняется, что непогода разыгралась в Кемеровской области 19 августа.

Как писал NEWS.ru ранее, молния попала в конце июля в двоих мужчин в московском районе Солнцево (запад столицы). В момент инцидента пострадавшие находились на берегу Мещерского пруда и отдыхали.

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