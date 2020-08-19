Мальчика убило молнией в Кемеровской области

https://static.news.ru/photo/a3bb4d8a-e29f-11ea-ab4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подросток погиб от удара молнии в Прокопьевске под Кемерово, ещё один тринадцатилетний мальчик пострадал.

Тело четырнадцатилетнего мальчика обнаружили на Международной улице в Прокопьевске, прибывшими на место происшествия медиками была констатирована смерть от удара молнии. Позже на пульт скорой помощи поступило сообщение о другом пострадавшем ребёнке, который находился рядом с погибшим, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального отделения Центра медицины катастроф Антона Дужика.

Пострадавший мальчик находится в больнице под медицинским наблюдением. Уточняется, что непогода разыгралась в Кемеровской области 19 августа.

Как писал NEWS.ru ранее, молния попала в конце июля в двоих мужчин в московском районе Солнцево (запад столицы). В момент инцидента пострадавшие находились на берегу Мещерского пруда и отдыхали.