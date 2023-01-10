Маламут разодрал лицо восьмилетнему мальчику под Новосибирском

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Под Новосибирском собака породы маламут напала на восьмилетнего мальчика, ребенок получил травмы лица, пишет «КП-Новосибирск».. Инцидент произошел 9 января в рабочем поселке Кольцово, когда школьник возвращался домой из местного лицея. По словам дяди пострадавшего, на помощь ребенку пришла проезжавшая мимо женщина.

Пес вцепился прямо в лицо племяннику. На мальчике была шапка-балаклава, она отчасти спасла от более серьезных травм. Как я понял, собака трепала его около девяти минут! Хорошо, что подоспели прохожие, — рассказал дядя пострадавшего ребенка.

Пришедшие на помощь прохожие отвезли ребенка в местную больницу, откуда его отправили в Новосибирск, уточнил мужчина. Хирурги провели первую операцию, есть вероятность, что может понадобиться еще одна. Мальчику наложили швы, он пока не может открыть глаза и питается через трубочку.

Хозяйка маламута сама позвонила родителям школьника и предложила помощь. Она утверждает, что собака выбежала из дома самостоятельно. По факту произошедшего прокуратура начала проверку, родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию.

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