Луцкий террорист не позволил передать заложникам воду

https://static.news.ru/photo/38485ab6-cb52-11ea-b117-fa163e074e61_660.jpg Фото: pershyjnews/facebook.com

Вооружённый мужчина, захвативший автобус с пассажирами в Луцке на западе Украины, не позволил передать заложникам воду. Люди находятся там с утра, температура на улице около 25 градусов.

Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже 3 часа в жару на площади в Луцке, но он пока этого не позволил, — рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала Zik.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Когда к месту приехали полицейские, мужчина произвёл два выстрела в их сторону и бросил гранату, она не сдетонировала. Взрывотехники её недавно обезвредили.

Сейчас с террористом ведутся переговоры. Захватчик выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы. По его словам, при нём в автобусе находятся две бомбы, ещё одна спрятана в людном месте города.

Также террорист связался с главредом украинского портала «Цензор.нет». Он требует, чтобы все журналисты приехали к месту захвата автобуса. Также он хочет публикации в СМИ всех требований, изложенных в его обращении.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в автобусе сейчас находится около 10 заложников. Личности некоторых из них уже установлены. Ранее в полиции говорили о 20 захваченных пассажирах.

Площадь с автобусом оцеплена, её контролируют снайперы. На месте происшествия находятся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и первый заместитель председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра Руслан Баранецкий. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль.

Что известно о захватчике

В Нацполиции Украины сообщили, что личность мужчины установлена, это — 44-летний житель Ровенской области. Мужчина имеет психические расстройства и недавно состоял на учёте у психиатра. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, он является автором книги «Философия преступника». По информации из открытых источников, эта книга вышла в Луцке в 2014 году. Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Все страницы в соцсетях злоумышленника были созданы недавно. В них мало публикаций. В Twitter он вёл аккаунт под ником Максим Плохой. Вскоре после захвата заложников администрация сервиса его заблокировала, писал NEWS.ru.