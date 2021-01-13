В Красноярске из-за перевозки мусора сорвался вниз лифт с пассажирами

https://static.news.ru/photo/1d9df686-558f-11eb-9201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/Соцсети

Поездка на лифте чуть было не закончилась трагически для жителей одной из многоэтажек Красноярска.

Как пишет «360», инцидент произошёл в доме № 26 по улице Петра Подзолкова и попал в объективы камер наблюдения. Заложниками лифта стали маленький ребёнок и три девушки. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что после того как люди вошли в лифт, его начало трясти. Жители стали нажимать на разные кнопки, но ничего не помогало, кабина стала падать вниз. Спастись удалось благодаря уловителям. Все четверо благополучно смогли выйти наружу.

По словам директора управляющей компании Элеоноры Еремеевой, причиной происшествия стали «тонны мусора», которые накануне перевозили на этом лифте.

В течение часа вывезли около трёх-четырех кубов мусора и два раза вывозили более тонны. Более тонны мусора было загружено в лифт к одной стенке, произошёл перекос. В результате перекоса была разбалансировка направляющих, — рассказала она изданию.

Еремеева добавила, что в тот же день управляющая компания устранила «все недочёты по лифту». По факту ЧП прокуратура начала проверку.

Ранее на северо-западе Москвы упал лифт с ребёнком внутри. Спасатели сумели достать несовершеннолетнего, он не получил никаких травм.

NEWS.ru писал, что все старые лифты в России смогут заменить в ближайшие три-четыре года, если изменённая схема финансирования капремонта в регионах окажется успешной. Государство выделило на замену старых лифтов в текущем году 1,35 млрд рублей.