Летевший в Оренбург из Москвы самолёт сел в Самаре

https://static.news.ru/photo/c1c923aa-4727-11eb-af12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неблагоприятные погодные условия вынудили экипаж рейса Москва — Оренбург совершить незапланированную посадку.

Над Оренбургом стоит сильный туман, видимость снижена. За 15 минут до планируемого прибытия московского рейса в аэропорту успел приземлиться борт из Сочи. Летевшие в Оренбург пассажиры размещены в зале ожидания аэропорта Самары и ждут, когда погодные условия позволят им продолжить путь, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, во время посадки пассажирский лайнер выкатился за взлётно-посадочную полосу, приземлившись в аэропорту Внуково. Борт совершал рейс из Якутии в Москву. Повреждений, как сообщают источники в экстренных службах, у самолёта не выявлено.