16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Летевший в Оренбург из Москвы самолёт сел в Самаре

06:09, 26 декабря 2020 80
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неблагоприятные погодные условия вынудили экипаж рейса Москва — Оренбург совершить незапланированную посадку.

Над Оренбургом стоит сильный туман, видимость снижена. За 15 минут до планируемого прибытия московского рейса в аэропорту успел приземлиться борт из Сочи. Летевшие в Оренбург пассажиры размещены в зале ожидания аэропорта Самары и ждут, когда погодные условия позволят им продолжить путь, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, во время посадки пассажирский лайнер выкатился за взлётно-посадочную полосу, приземлившись в аэропорту Внуково. Борт совершал рейс из Якутии в Москву. Повреждений, как сообщают источники в экстренных службах, у самолёта не выявлено.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео