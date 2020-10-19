Летевший из Москвы в Сургут самолёт экстренно приземлился в Ханты-Мансийске

https://static.news.ru/photo/50625916-1220-11eb-a7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одна из пассажирок самолёта, следовавшего рейсом Москва — Сургут, пожаловалась на плохое самочувствие из-за повышения уровня глюкозы в крови. Воздушное судно из-за этого совершило экстренную посадку в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Югры. Прибывшие к самолёту сразу после посадки медики обнаружили женщину в состоянии гипергликемии. Выяснилось, что она страдала сахарным диабетом. Врачи оказали пассажирке необходимую помощь на месте, и она смогла продолжить полёт.

По данным онлайн-табло сургутского аэропорта, рейс в итоге прибыл с задержкой чуть более часа.

NEWS.ru ранее сообщал об аналогичном случае с самолётом, выполнявшим рейс Улан-Удэ — Москва. Командир экипажа принял решение экстренно посадить воздушное судно из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.