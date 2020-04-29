Летевший из Москвы в Магнитогорск самолёт подал знак тревоги при посадке

https://static.news.ru/photo/46a25786-8a22-11ea-ab01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт SSJ 100, летевший из Москвы в Магнитогорск, подал спустя полтора часа сигнал тревоги. Об этом говорится на авиационном портале flightradar24.com.

Сигнал тревоги был подан при заходе самолёта на посадку в Магнитогорске.

Самолёт продолжает снижение и должен в течение 10 минут совершить посадку.

Как ранее писал NEWS.ru, в понедельник, 27 апреля, неизвестные сообщили о минировании всех самолётов, находящихся на территории столичного аэропорта Шереметьево. Также злоумышленники заявили об угрозе взрыва на бортах шести воздушных судов, выполняющих рейсы.