Крупный пожар произошёл на северо-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/54704bea-83f4-11ea-8aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В районе Бибирево на северо-востоке Москвы загорелись гаражи на площади более 100 кв. м.

Возгорание произошло в гаражном комплексе на улице Плещеева. По словам собеседника агентства, огнём охвачено около 15 построек, на месте работают пожарные. Информация о причинах пожара и возможных жертвах уточняется.

В настоящее время пожар Москвы ликвидирован, передаёт «Москва 24» со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

21 апреля крупный пожар также произошёл в подмосковной Коломне, передавал NEWS.ru. Горение охватило деревянные поддоны в промзоне на площади около 700 кв. м. Ликвидация пожара осложнялась сильным ветром, воду для тушения пожарным пришлось брать из расположенного в 500 метрах от места возгорания резервуара.