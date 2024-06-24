Крупный пожар произошел в НИИ «Платан» во Фрязино: фото с места событий

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Крупный пожар произошел в административном здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Пламя, распространившееся на четыре тысячи квадратных метров, охватило четыре этажа: с пятого по восьмой. На видео с места происшествия заметно, как огромные клубы черного дыма и пламя вырываются из окон здания, их замечают жители отдаленных районов.

В МЧС РФ уточнили, что потушить здание было трудно из-за высокой температуры и сильного задымления. К ликвидации возгорания были привлечены более 100 человек и 40 единиц техники, в том числе автолестницы и вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. Пожару присвоили третий ранг сложности. СМИ также сообщали о взрыве внутри здания. По предварительным данным, якобы это произошло из-за нагревшегося газового баллона.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два человека погибли в горящем здании: они выпали из окон седьмого этажа. Очевидец рассказал, что внутри еще остались люди: они просят о помощи и машут руками из окон. Спасатели продолжают тушить огонь на территории института, на место прибыли 12 бригад скорой помощи.

Следственный отдел ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в девятиэтажном здании во Фрязино, сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств.

Кадры с места происшествия — в фотогалерее NEWS.ru.