Крупный пожар на фабрике красок потушили в Баку

https://static.news.ru/photo/6a3691ea-be8d-11ea-91dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: FHN Official

Пожарные расчёты, спасатели и войска гражданской обороны привлекались к тушению пожара на территории фабрики по производству красок Sobsan в Баку. В МЧС сигнал о пожаре поступил 4 июля в 20:12 по местному времени (19:12 мск).

По первичным данным, площадь возгорания составила 3 тыс. кв. метров. Пять сотрудников МЧС пострадали, четверым из которых помощь была оказана на месте, один помещён в Центр токсикологии, — цитирует республиканское МЧС «Интерфакс-Азербайджан».

Травмы пожарных вызваны тем, что на объятой огнём фабрике произошло пять взрывов химических реагентов. К тушению пожара привлекались 32 единицы техники. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар случился 4 июня на фабрике по производству текстиля в подмосковном городе Пушкино. Его площадь составила 300 кв. м. Горел двухэтажный кирпичный дом по Кудринскому шоссе. В тушении были задействованы 68 человек и 21 единица техники. Жертв и раненых в результате пожара нет.