Казанец не смог вызвать скорую и сообщил полиции, что зарезал соседку

Житель Казани почувствовал себя плохо и попытался вызвать скорую помощь, однако не смог дозвониться. Тогда он сообщил в полицию, что зарезал соседку.
Мужчина пробовал вызвать врачей 36 раз, ещё 44 раза он обращался по номеру «112»,
Полицейские приехали через несколько минут. Однако вместо врачей с ними были журналисты телеканала «Татарстан 24». Новость об этом появлялась на сайте СМИ, но позже была удалена (она
Да, ложный вызов. А у меня вариантов нет! Если я умер бы? Сейчас у нас идёт в стране коронавирус. Если я сдох бы? — подчеркнул мужчина.
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудник ЧОП «выбросил» из больницы Петрозаводска пациента, поскольку ему не понравился внешний вид мужчины. Он схватил пациента под руки и сбросил с лестницы. О произошедшем сообщил очевидец Денис, который приехал в больницу, чтобы навестить родственника. Молодой человек увидел лежащего у ступенек больного, через которого все перешагивают.
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