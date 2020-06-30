Казанец не смог вызвать скорую и сообщил полиции, что зарезал соседку

https://static.news.ru/photo/66b47a6c-bae3-11ea-8a41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Казани почувствовал себя плохо и попытался вызвать скорую помощь, однако не смог дозвониться. Тогда он сообщил в полицию, что зарезал соседку.

Мужчина пробовал вызвать врачей 36 раз, ещё 44 раза он обращался по номеру «112», передаёт «Вечерняя Казань». Когда он звонил силовикам, он надеялся, что с ними приедут врачи. Соседка, которую он якобы зарезал, поддержала этот вариант.

Полицейские приехали через несколько минут. Однако вместо врачей с ними были журналисты телеканала «Татарстан 24». Новость об этом появлялась на сайте СМИ, но позже была удалена (она сохранилась в кеше «Яндекса»).

Да, ложный вызов. А у меня вариантов нет! Если я умер бы? Сейчас у нас идёт в стране коронавирус. Если я сдох бы? — подчеркнул мужчина.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудник ЧОП «выбросил» из больницы Петрозаводска пациента, поскольку ему не понравился внешний вид мужчины. Он схватил пациента под руки и сбросил с лестницы. О произошедшем сообщил очевидец Денис, который приехал в больницу, чтобы навестить родственника. Молодой человек увидел лежащего у ступенек больного, через которого все перешагивают.