Как выглядит синагога в Махачкале после атаки боевиков: кадры разрушений

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Во время террористических атак 23 июня в Дагестане пострадала синагога не только в Дербенте, но и в Махачкале. Боевики совершили нападение на культовое сооружение на улице Ермошкина в столице республики. Они написали на воротах суры из Корана, а также бросали в окна здания емкости с горючей смесью.

По факту нападения Следственный комитет России завел уголовное дело по трем статьям. В частности, производство открыто по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

По версии следствия, члены организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в двух городах Дагестана и устроили перестрелку с силовиками. По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей и четыре гражданских лица. В СК добавили, что силовики убили пятерых участников нападения. Их личности установлены.

Как рассказал РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давыдов, сгорел молельный зал на втором этаже. Свитки Торы уцелели, добавил священнослужитель.

Как выглядит синагога в дагестанской столице после атаки террористов — в галерее NEWS.ru.