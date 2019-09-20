https://static.news.ru/photo/1caf3472-dc4d-11e9-846f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жестокое убийство 35-летней многодетной матери расследуют в Рыбинске. Женщина пропала в минувшие выходные, когда возвращалась из бара домой.

Тело погибшей нашли под мостом реки Черемухи, труп был без одежды, а лицо изуродовано. Женщину хоронили в закрытом гробу, сообщает progorod76.ru .

По версии следствия, перед баром, где отдыхала молодая женщина, завязалась драка, куда её и втянули. Само убийство произошло в кустах недалеко от заведения, затем труп утащили к реке.

У погибшей осталось трое детей. Вместе с ними она жила у своей мамы. Муж убитой работает вахтовым методом на севере.

Ранее News.ru сообщал, что в США детективам удалось раскрыть совершённое 38 лет назад убийство благодаря генеалогическому сайту.