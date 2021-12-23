Избившим фигуриста Соловьёва грозит уголовка

Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва. Их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Как сообщил Telegram-канал прокуратуры Москвы, дело взято на контроль.

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого органами полиции по факту причинения телесных повреждений Дмитрию Соловьёву по части второй статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений), — говорится в сообщении ведомства.

Также к расследованию подключился Следственный комитет. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю московского главка Андрею Стрижову доложить обо всех обстоятельствах нападения на Соловьёва, а также ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве материалов проверки.

Ранее двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова рассказала подробности инцидента с участием её возлюбленного Дмитрия Соловьёва. 32-летний фигурист был избит в центре Москвы. Сообщается, что конфликт завязался после того, как одна из подруг Сидоровой на выходе из караоке попросила зажигалку у компании из трёх мужчин. Началась словесная перепалка, Соловьёв попросил их не разговаривать с девушками в таком тоне. После этого один из мужчин толкнул спортсмена, тот упал и ударился спиной о дверь.