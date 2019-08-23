https://static.news.ru/photo/cb3d2332-c5c3-11e9-88d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Несовершеннолетний студент, избитый полицейским в Брянской области, находится в коме.

Об этом РИА Новости сообщил представитель следствия. По его словам, молодой человек находится в брянской больнице, его состояние не позволяет транспортировать подростка.

Он в коме, его состояние без изменений, — рассказал он.

Инцидент произошёл 13 августа. Заместитель начальника отдела полиции в посёлке Локоть Брянской области, будучи пьяным, избил в местном кафе 17-летнего студента промышленно-экономического техникума. От удара в голову он упал и ударился головой. По пути в больницу он потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него серьёзную черепно-мозговую травму. Против полицейского возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас он уволен из полиции и арестован.

Ранее News.ru писал о том, что управление МВД по Омской области завершило проверку по факту драки главы полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом столичного метрополитена. Руководитель ведомства уволен.