Несовершеннолетний студент, избитый полицейским в Брянской области, находится в коме.
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Он в коме, его состояние без изменений, — рассказал он.
Инцидент произошёл 13 августа. Заместитель начальника отдела полиции в посёлке Локоть Брянской области, будучи пьяным, избил в местном кафе 17-летнего студента промышленно-экономического техникума. От удара в голову он упал и ударился головой. По пути в больницу он потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него серьёзную черепно-мозговую травму. Против полицейского возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас он уволен из полиции и арестован.
Ранее News.ru писал о том, что управление МВД по Омской области завершило проверку по факту драки главы полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом столичного метрополитена. Руководитель ведомства уволен.