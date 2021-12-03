Из самарской колонии строгого режима сбежал рецидивист

Следственный комитет по Самарской области начал проверку по факту побега осуждённого из исправительной колонии № 6 строгого режима. Виновным в произошедшем может грозить уголовная ответственность в связи с халатностью, говорится на сайте СК РФ по региону. Заключённый отбывал наказание по статье за хищение огнестрельного оружия.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту побега осуждённого из исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении ведомства.

Проверку проводит и прокуратура региона. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов прибыл заместитель прокурора области Алексей Павлов.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСИН, побег совершил осуждённый Радик Гайфутдинов, отбывавший наказание по ч. 1 ст. 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Он был приговорён к лишению свободы на пять лет и 10 месяцев. Это далеко не первый его срок. Ранее он уже был судим за дезертирство и кражу. Также ему вменялись разбой, незаконный оборот оружия и нанесение тяжких телесных повреждений.

Накануне стало известно о побеге из психиатрической больницы в подмосковном Чехове осуждённого за убийство 33-летнего Александра Кутузова. Мужчину сейчас разыскивают. По данным источника в правоохранительных органах, беглец уже может скрываться в другом регионе.