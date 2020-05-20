Истребитель F-35 разбился во Флориде

https://static.news.ru/photo/edd43cf8-9a90-11ea-a555-fa163e074e61_660.jpg F-35 Фото: Master Sgt. Donald R. Allen/Public Domain/wikipedia.org

Истребитель ВВС США F-35A Lightning II разбился при заходе на посадку в штате Флорида.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 33-е истребительное крыло американских ВВС. Пилоту удалось успешно катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. В настоящее время он находится под наблюдением медиков. Уточняется, что крушение истребителя пятого поколения, приписанного к 55-й эскадрилье, произошло возле базы ВВС Эглин. Гражданские объекты при аварии не были повреждены.

Как передавал NEWS.ru, 15 мая на базе Эглин во Флориде во время учебного полёта потерпел крушение истребитель F-22 Raptor. Пилоту также удалось катапультироваться.