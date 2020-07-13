Истребитель F-16 разбился при приземлении на авиабазе США

https://static.news.ru/photo/66a20cc8-c58e-11ea-911d-fa163e074e61_660.jpg Истребитель F-16 Фото: ministery of defense/Royal Press Europe/Global Look Press

Истребитель ВВС США F-16 Viper потерпел крушение во время приземления на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико. Пилот успел катапультироваться.

Об этом говорится в сообщении 49-й эскадрильи американских ВВС в Facebook. Отмечается, что инцидент произошёл в 18:00 по местному времени (03:00 мск) 14 июля.

Единственный пилот на борту успешно катапультировался, в настоящее время ему оказывают помощь из-за незначительных травм, — гласит сообщение.

К месту крушения стянуты аварийно-спасательные службы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один человек погиб и один пострадал при крушении самолёта АН-2 в населённом пункте Кистенёво. Самолёт рухнул и загорелся около 04:10 мск 13 июля. Пострадавший мужчина 1965 года рождения госпитализирован в ЦРБ. Причины произошедшего выясняются.