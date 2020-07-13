Истребитель F-16 разбился при приземлении на авиабазе США

Истребитель ВВС США F-16 Viper потерпел крушение во время приземления на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико. Пилот успел катапультироваться.
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Единственный пилот на борту успешно катапультировался, в настоящее время ему оказывают помощь из-за незначительных травм, — гласит сообщение.
К месту крушения стянуты аварийно-спасательные службы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что один человек погиб и один пострадал при крушении самолёта АН-2 в населённом пункте Кистенёво. Самолёт рухнул и загорелся около 04:10 мск 13 июля. Пострадавший мужчина 1965 года рождения госпитализирован в ЦРБ. Причины произошедшего выясняются.
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