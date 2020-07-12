Самолёт АН-2 упал в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/6b5bb066-c4b2-11ea-9b76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб и один пострадал при крушении самолёта АН-2 в населённом пункте Кистенёвка.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла около 04:10 мск, самолёт рухнул и загорелся. Пострадавший мужчина 1965 года рождения госпитализирован в ЦРБ, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ.

Причины произошедшего выясняются, на место выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Как писал NEWS.ru ранее, лёгкий поршневой самолёт Zlin-43 совершил аварийную посадку под Тверью. В результате происшествия пострадали три человека.