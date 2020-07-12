Самолёт АН-2 упал в Нижегородской области

Один человек погиб и один пострадал при крушении самолёта АН-2 в населённом пункте Кистенёвка.
Отмечается, что авиакатастрофа произошла около 04:10 мск, самолёт рухнул и загорелся. Пострадавший мужчина 1965 года рождения госпитализирован в ЦРБ,
Причины произошедшего выясняются, на место выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Как писал NEWS.ru ранее, лёгкий поршневой самолёт Zlin-43 совершил аварийную посадку под Тверью. В результате происшествия пострадали три человека.
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