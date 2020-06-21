Групповое избиение музыкантов в Петербурге попало на видео

https://static.news.ru/photo/6b668128-b3a3-11ea-b4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уличных музыкантов избили в Санкт-Петербурге. На них внезапно напала группа молодых людей. По предварительным данным, подросткам не понравился репертуар потерпевших. Мужчина и женщина исполняли песни под гитару.

Инцидент попал на видео. ЧП произошло 20 июня 2020 года около станции метро «Рыбацкое», передаёт портал «78». Злоумышленники вели себя агрессивно, оскорбили исполнителя, а потом набросились и на его подругу.

Потерпевшим понадобилась помощь медиков. Вскоре их отпустили на амбулаторное лечение. Пострадавшая женщина находится на ранних стадиях беременности. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. По предварительным данным, ей сломали нос.

Накануне в Дагестане на замглавы посёлка Кидеро Исрафила Абдуллаева и двоих его подчинённых было совершено нападение. Чиновники госпитализированы в тяжёлом состоянии. Злоумышленники были вооружены арматурой, битами и холодным оружием. Предполагается, что злоумышленники принадлежат к команде Аббаса Курбанова, который стремится занять пост главы населённого пункта на предстоящих выборах.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные обстреляли двух местных жителей в дагестанском городе Кизляр. Пострадавшие были прооперированы в местной больнице. Поисками злоумышленников занялась полиция. Причины нападения неизвестны.