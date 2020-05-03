Граждане Испании погибли в авиакатастрофе в Боливии

Четверо граждан Испании и два члена экипажа разбились на небольшом самолёте боливийских ВВС.
Испанские подданные намеревались отправиться на родину и самолёт, потерпевший крушение, выполнял рейс до ближайшего аэропорта, откуда они должны были вылететь в Испанию,
Как писал NEWS.ru ранее, в американском штате Техас, в северной части Хьюстона разбился полицейский вертолёт. Об этом сообщил шеф местной полиции Арт Асеведо на онлайн-пресс-конференции. Он рассказал, что один из полицейских погиб, ещё один пострадал.
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