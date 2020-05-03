Граждане Испании погибли в авиакатастрофе в Боливии

https://static.news.ru/photo/552913ba-8ce0-11ea-961f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Четверо граждан Испании и два члена экипажа разбились на небольшом самолёте боливийских ВВС.

Испанские подданные намеревались отправиться на родину и самолёт, потерпевший крушение, выполнял рейс до ближайшего аэропорта, откуда они должны были вылететь в Испанию, передаёт Pagina Siete.

Как писал NEWS.ru ранее, в американском штате Техас, в северной части Хьюстона разбился полицейский вертолёт. Об этом сообщил шеф местной полиции Арт Асеведо на онлайн-пресс-конференции. Он рассказал, что один из полицейских погиб, ещё один пострадал.