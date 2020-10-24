Главу космодрома Восточный подозревают в подстрекательстве к махинациям

https://static.news.ru/photo/fcc723f2-15fa-11eb-9f2f-fa163e074e61_660.jpg Роман Бобков Фото: russian.space

Главу космодрома Восточный Романа Бобкова арестовали на два месяца. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу, передаёт Благовещенский городской суд.

Суд избрал меру пресечения директору [космического центра «Восточный» Роману Бобкову] <...>, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 285, частью 4 статьи 33, частью 2 статьи 292 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, подстрекательство к служебному подлогу), <...> в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 декабря 2020 года, — цитирует инстанцию РИА Новости.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ РФ по Амурской области. Следствие ведёт третий отдел по особо важным делам СУ СК РФ по региону. Расследование находится на первоначальной стадии, следствие занимается сбором и закреплением доказательств.

Бобков, по мнению следователей, вступил в сговор с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым. Он предложил совершить служебный подлог. Взамен Фоминцеву было обещано трудоустройство его и супруги на предприятие «Восточного» с окладом по 500 тысяч рублей.

Главному инспектору предлагалось подписать документы о готовности трёх водозаборных сооружений для «Восточного», которые были не достроены. Фоминцев согласился и вносил в акты проверок ложные сведения. Его арестовали летом, а 22 октября предъявлено обвинение. По решению суда он отправлен в СИЗО.

Накануне подозреваемого в мошенничестве экс-замглавы Росгвардии Сергея Милейко отпустили под обязательство о явке. Мужчину задержали накануне силовики. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, комментируя эту информацию, отметил, что фигуранта уволили летом 2019 года после служебной проверки.

По информации «Коммерсанта», дело о мошенничестве в особо крупных размерах возбудили из-за того, что генерал, по данным следствия, незаконно передал своей жене нежилое помещение в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. Дом, где находится помещение, был построен для семей внутренних войск МВД.

В Следственном комитете считают, что собственность была переоформлена на пожилую родственницу майора Кирилла Прокудина через подложные документы, а затем перепродана в частные руки за 980 тысяч рублей (по предварительной оценке, её рыночная стоимость составляет около 21 млн рублей).

Ранее NEWS.ru писал, что мэра города Янтарного Калининградской области Алексея Заливатского подозревают в крупном мошенничестве. В деле фигурирует сумма в несколько миллионов рублей.