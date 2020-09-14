Генпрокурор Южной Дакоты насмерть сбил пешехода, приняв его за оленя

https://static.news.ru/photo/70663cee-f71f-11ea-897c-fa163e074e61_660.jpg Джейсон Равнсборг Фото: Jravnsbo1/wikipedia.org

Генпрокурор штата Южная Дакота Джейсон Равнсборг вечером 12 сентября сбил на своём автомобиле оленя, о чём сам сообщил местному шерифу. Однако на следующий день после аварии выяснилось, что пострадавшим в ДТП оказалось не животное, а человек. Об этом журналистам рассказали представители департамента общественной безопасности штата.

Равнсборг в разговоре с шерифом заявил, что наехал на «оленя» в 22:30 по местному времени. На следующее утро рядом с местом аварии было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Погибшим в результате столкновения оказался Джозеф Бовер, проживавший в городе Хаймор. Генеральный прокурор в ДТП повреждений не получил.

В настоящее время департамент продолжает расследовать происшествие. Как сообщил начальник канцелярии генпрокурора Тим Борманн, случившееся было трагическим несчастным случаем. Он от лица Равнсборга выразил соболезнования и глубокое сочувствие родным и близким погибшего.

Генпрокурор и наше ведомство в полной мере сотрудничают с текущим расследованием данного происшествия и продолжат это делать, — цитирует Борманна газета Politico.

Как ранее писал NEWS.ru, свыше 30 граждан получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла 12 сентября 2020 года на севере ФРГ, недалеко от населённого пункта Вёббельн (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания), передаёт местная полиция.