«Газпром» начал восстанавливать повреждённый взрывом газопровод

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«Газпром трансгаз Екатеринбург» приступил к восстановительным работам после аварии на газопроводе в Оренбургской области.

Подразделения и техника «Газпром трансгаз Екатеринбург» прибыли на место и приступили к восстановительным работам, — цитирует ТАСС сообщение компании.

Уточняется, что для обеспечения потребителей газом используются альтернативные маршруты Единой системы газоснабжения. В некоторых районах Оренбургской области газ доставляется на распределительные станции при помощи автозаправщиков.

Временно прекращён транзит газа по газопроводам «Союз» и Оренбург — Новопсков через территорию Казахстана.

Взрыв произошёл на участке газопровода в Илекском районе утром 23 февраля. По данным Минэнерго, падение давления было зафиксировано в 07:37. В 08:30 аварийная бригада выехала для определения места разрыва трубы, а в 08:49 прокачку остановили полностью.

Объект принадлежит компании «Газпром трансгаз Екатеринбург». Местные власти предупредили жителей Илекского района, что в ближайшие часы подачу газа в дома временно прекратят. В Минэнерго подчеркнули, что пострадавших в результате ЧП нет, писал NEWS.ru.