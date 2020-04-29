ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов в Германию на 200 млн руб.

https://static.news.ru/photo/af33f2c4-f17e-11e9-8609-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

ФСБ и МВД выявили и пресекли контрабанду платины, палладия и родия из России в Германию. Вывозом драгоценных металлов занимались россияне и литовцы.

Как сообщает РБК со ссылкой на ФСБ, грузовик, перевозивший 21 мешок с перемолотыми катализаторами, где содержались металлы, был задержан на границе Смоленской области с Белоруссией.

Также сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в цехах в Подмосковье, где контрабандисты занимались переработкой катализаторов и добывали из них драгметаллы.

Там было найдено более 162 килограммов золота и серебра и более 700 килограммов перемолотых катализаторов. В них содержались палладий, платина и родий на 10 миллионов рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, в марте в ходе досмотра пограничники обнаружили грузовик с запрещённым к вывозу из страны антисептиком. Большегруз марки Scania следовал из Москвы не территорию Жамбылской области Казахстана.