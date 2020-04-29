ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов в Германию на 200 млн руб.

ФСБ и МВД выявили и пресекли контрабанду платины, палладия и родия из России в Германию. Вывозом драгоценных металлов занимались россияне и литовцы.
Как сообщает РБК со ссылкой на ФСБ, грузовик, перевозивший 21 мешок с перемолотыми катализаторами, где содержались металлы, был задержан на границе Смоленской области с Белоруссией.
Также сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в цехах в Подмосковье, где контрабандисты занимались переработкой катализаторов и добывали из них драгметаллы.
Там было найдено более 162 килограммов золота и серебра и более 700 килограммов перемолотых катализаторов. В них содержались палладий, платина и родий на 10 миллионов рублей.
Как ранее писал NEWS.ru, в марте в ходе досмотра пограничники обнаружили грузовик с запрещённым к вывозу из страны антисептиком. Большегруз марки Scania следовал из Москвы не территорию Жамбылской области Казахстана.
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