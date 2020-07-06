Ещё один человек стал жертвой урагана в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/f49e8a14-bf72-11ea-8b3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пострадавший от урагана в палаточном лагере 58-летний мужчина скончался в больнице. Теперь число жертв стихийного бедствия увеличилось до двух, сообщили 6 июля представители пресс-службы регионального главка СК.

Инцидент произошёл в ночь на 5 июля в Дзержинском районе на берегу озера Маслеево. По словам очевидцев, это произошло примерно в 01:15 по местному времени (4 июля 21:15 мск). Во время грозы и сильного ветра ураган снёс палатки туристического лагеря и повалил более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди — более 200 человек.

Деревья падали не только на палатки, но и на машины отдыхающих. Примерно десять шатров и 20 автомобилей были повреждены. В одной из палаток находилась 33-летняя женщина и её 13-летняя дочь. Ребёнок смог выбраться из-под дерева и не пострадать. Мать девочки позднее обнаружили погибшей.

В следственные органы поступило сообщение о гибели женщины, проживавшей в палатке. Ещё один пострадавший в результате урагана мужчина позднее умер в больнице, — приводит РИА Новости сообщение главка.

Как ранее передавал NEWS.ru, прокуратура Красноярского края начала проверку по факту ночного ЧП в палаточном лагере, который был разрушен в результате разгула непогоды. Ведомство намерено разобраться в обстоятельствах, которые привели к гибели людей.