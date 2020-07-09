Ещё двоих членов «Хизб ут-Тахрир» арестовали в Крыму до сентября

https://static.news.ru/photo/5daf7a12-c1c7-11ea-ac1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kiev-simph.krm.sudrf.ru

Судья Киевского районного суда в Симферополе 9 июля принял решение об аресте до сентября ещё двоих из семи участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещённая в РФ террористическая организация), задержанных два дня назад. Об этом сообщили представители пресс-службы инстанции.

В ЦОС ФСБ 8 июля задержали семерых человек, которых подозревают в участии в террористической организации. Как отмечается, в числе задержанных боевиков были три главаря группировки и четыре активных участника.

Один из подозреваемых по имени Александр Сизиков является инвалидом первой группы. По решению суда его отправили под домашний арест до 2 сентября. Ещё троих 8 июля арестовали на тот же срок. Один из боевиков заключён под стражу до 1 сентября.

Остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 и 2 сентября 2020 года, — сообщается на сайте суда.

«Хизб ут-Тахрир» запрещена в целом ряде стран. Деятельность террористов в РФ попала под запрет в 2003 году. Цель участников группировки состоит в свержении немусульманских правительств для достижения «Всемирного исламского халифата».

Как ранее передавал NEWS.ru, арест в Крыму семерых граждан, в основном крымских татар, подозреваемых в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир», в ЕС назван политически мотивированным.

В Брюсселе подчеркнули, что власти в Крыму «незаконны» в соответствии с международным правом, и напомнили, что Европейский союз не признаёт соблюдение российского законодательства на полуострове и в городе Севастополе. Кроме того, в ЕС ожидают немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев.