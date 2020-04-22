Экс-сотрудника таможни Домодедово заподозрили в избиении пассажира

https://static.news.ru/photo/a3377234-847c-11ea-a9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший заместитель главы отдела таможенного поста московского аэропорта Домодедово стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в избиении пассажира.

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская рассказала об этом РИА Новости. Имя подозреваемого представитель СК не назвала. Марковская уточнила, что экс-таможеннику инкриминируют деяния, предусмотренные частью 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в феврале к сотрудникам таможенного контроля Домодедово обратился прибывший из Ларнаки пассажир с просьбой помочь в заполнении декларации. Пассажир был нетрезв, что спровоцировало конфликт с таможенником.

По словам представителя СК, бывший замглавы отдела таможенного поста применил насилие в отношении обратившегося за помощью гражданина. У пострадавшего зафиксированы переломы рёбер и ушиб позвоночника. В настоящий момент следствие собирает доказательства по делу.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании в Москве оперативника Центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) Юрия Князева. Мужчине предъявлено обвинение в получении крупной взятки.