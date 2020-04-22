Экс-сотрудника таможни Домодедово заподозрили в избиении пассажира

Бывший заместитель главы отдела таможенного поста московского аэропорта Домодедово стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в избиении пассажира.
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская
По версии следствия, в феврале к сотрудникам таможенного контроля Домодедово обратился прибывший из Ларнаки пассажир с просьбой помочь в заполнении декларации. Пассажир был нетрезв, что спровоцировало конфликт с таможенником.
По словам представителя СК, бывший замглавы отдела таможенного поста применил насилие в отношении обратившегося за помощью гражданина. У пострадавшего зафиксированы переломы рёбер и ушиб позвоночника. В настоящий момент следствие собирает доказательства по делу.
Ранее NEWS.ru сообщал о задержании в Москве оперативника Центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) Юрия Князева. Мужчине предъявлено обвинение в получении крупной взятки.
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