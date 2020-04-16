В Москве задержан таможенник по делу об особо крупной взятке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественный совет при Министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию метро «Пражская» в Москве в станцию «Маршала Конева». Обращение направлено министру Сергею Шойгу.

В Праге станция метро «Московская» была переименована, я считаю, что мы не должны забывать об этом и также мы должны сохранить память о нашем маршале. Мне кажется, в данной ситуации...