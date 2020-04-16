В Москве задержан таможенник по делу об особо крупной взятке

https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Оперативник центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) Юрий Князев был задержан в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы,
Отмечается, что оперативнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие просит избрать ему мерой пресечения арест.
Поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Князева Юрия Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Юлию Котомнину.
Ранее NEWS.ru писал, что зампрокурора Урупского района Карачаево-Черкесии Елена Тверитнева стала фигурантом уголовного дела о даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). В настоящее время она задержана.