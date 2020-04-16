Общество

В Москве задержан таможенник по делу об особо крупной взятке

16:22, 16 апреля 2020 217
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативник центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) Юрий Князев был задержан в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы,

Отмечается, что оперативнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие просит избрать ему мерой пресечения арест.

Поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Князева Юрия Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Юлию Котомнину.

Ранее NEWS.ru писал, что зампрокурора Урупского района Карачаево-Черкесии Елена Тверитнева стала фигурантом уголовного дела о даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). В настоящее время она задержана.

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