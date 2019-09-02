https://static.news.ru/photo/4fd874c4-cdb3-11e9-aa11-fa163e074e61_660.jpg Юрий Мешков (в центре) Фото: Сергей Величкин/ТАСС

Бывший президент Крыма Юрий Мешков пришёл в сознание в турецкой больнице.

Мешков, который возглавлял республику в 1994 году, был выведен из состояния искусственной комы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Автономной Республики Крым второго созыва (1994--1998) Вадим Мордашов.

Как передаёт ТАСС его слова, 73-летний Мешков перенёс инсульт 1 сентября на отдыхе в Турции.

Мешков уже в сознании, говорить пока не может, отвечает морганием глаз, — сказал Мордашов.

Ранее News.ru писал, что Мешкову стало плохо, когда он находился в Турции на отдыхе с женой. Местные врачи диагностировали инсульт. Экс-президента ввели в искусственную кому.