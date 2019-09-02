Бывший президент Крыма Юрий Мешков пришёл в сознание в турецкой больнице.
Мешков, который возглавлял республику в 1994 году, был выведен из состояния искусственной комы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Автономной Республики Крым второго созыва (1994--1998) Вадим Мордашов.
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Мешков уже в сознании, говорить пока не может, отвечает морганием глаз, — сказал Мордашов.
Ранее News.ru писал, что Мешкову стало плохо, когда он находился в Турции на отдыхе с женой. Местные врачи диагностировали инсульт. Экс-президента ввели в искусственную кому.